На Балканской площади задержана любительница чужих телефонов

В Петербурге во Фрунзенском районе города полиция задержала подозреваемую в хищении мобильного телефона.

Как пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 18 июля проводились оперативно-розыскные мероприятия. Так, оперативники уголовного розыска Главка на Балканской площади задержали 27-летнюю гражданку.

Известно, что женщина уже не раз судима за кражи. Теперь ее подозревают в том, что она украла «iPhone 11» стоимостью 70 тыс. рублей из сумки у 23-летней пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело по»Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестные вынесли из брендового магазина, расположенного в Outlet Village Пулково, шорты и брюки на сумму почти 70 тысяч рублей.