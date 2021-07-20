На Балканской площади задержана любительница чужих телефонов

На Балканской площади задержана любительница чужих телефонов
Возможно, девушка украла дорогостоящий телефон - «iPhone 11» на Балканской площади. Фото: Pixabay

В Петербурге во Фрунзенском районе города полиция задержала подозреваемую в хищении мобильного телефона.

Как пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 18 июля проводились оперативно-розыскные мероприятия. Так, оперативники уголовного розыска Главка на Балканской площади задержали 27-летнюю гражданку.

Известно, что женщина уже не раз судима за кражи. Теперь ее подозревают в том, что она украла «iPhone 11» стоимостью 70 тыс. рублей из сумки у 23-летней пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело по»Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестные вынесли из брендового магазина, расположенного в Outlet Village Пулково, шорты и брюки на сумму почти 70 тысяч рублей.

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