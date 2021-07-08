Неизвестные вынесли из Outlet Village Пулково вещей на 70 тысяч

Неизвестные вынесли из брендового магазина, расположенного в Outlet Village Пулково, шорты и брюки на сумму почти 70 тыс. рублей.

В среду, 7 июля, в отдел полиции поступило заявление от управляющей магазином. По ее словам, в 15:25 1 июля злоумышленники зашли в торговый зал, а спустя 10 минут они украли 13 камуфляжных и 11 белых шорт, 34 пары брюк. Ущерб оказался 68,7 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, управляющая также рассказала, что один из воров был среднего роста с азиатским типом лица, черными бородой и усами, смуглой кожей. Злоумышленник был одет в черную футболку, темные штаны, черные кроссовки. На голове была бело-серая кепка.

Лицо второго мужчины тоже азиатского типа. Рост — ниже среднего, черные волосы, смуглая кожа. Женщина запомнила темные спортивные штаны и сумку с зеленым логотипом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка устроила скандал в мебельном салоне, а после украла телефон.