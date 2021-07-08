Неизвестные вынесли из Outlet Village Пулково вещей на 70 тысяч

Неизвестные вынесли из Outlet Village Пулково вещей на 70 тысяч
Ущерб оказался 68,7 тыс. рублей. Фото: скриншот Outlet Village Pulkovo "ВКонтакте"

Неизвестные вынесли из брендового магазина, расположенного в Outlet Village Пулково, шорты и брюки на сумму почти 70 тыс. рублей.

В среду, 7 июля, в отдел полиции поступило заявление от управляющей магазином. По ее словам, в 15:25 1 июля злоумышленники зашли в торговый зал, а спустя 10 минут они украли 13 камуфляжных и 11 белых шорт, 34 пары брюк. Ущерб оказался 68,7 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, управляющая также рассказала, что один из воров был среднего роста с азиатским типом лица, черными бородой и усами, смуглой кожей. Злоумышленник был одет в черную футболку, темные штаны, черные кроссовки. На голове была бело-серая кепка.

Лицо второго мужчины тоже азиатского типа. Рост — ниже среднего, черные волосы, смуглая кожа. Женщина запомнила темные спортивные штаны и сумку с зеленым логотипом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка устроила скандал в мебельном салоне, а после украла телефон.

Outlet новости СПб пулково


 

Новости партнеров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
Бузова отписалась от Бородиной и бывших коллег по
Бузова отписалась от Бородиной и бывших коллег по "Дому-2". Не простила "измены" с Давой?
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двое неизвестных напали с ножом на охранника гипермаркета в Петербурге
Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с пневмонией
Зарубежной нет, за нашей — очереди: путь петербуржцев к вакцине
«Теплосеть» проверит трубы на прочность
Неизвестные вынесли из Outlet Village Пулково вещей на 70 тысяч
В Сосновом Бору нашли тело утонувшего мужчины
Пенсионер в Кировском районе перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
Тело молодого человека достали со дна Обводного канала