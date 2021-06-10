Петербурженка устроила скандал в мебельном салоне, а после украла телефон

В Приморском районе Петербурга женщина пришла в мебельный салон, устроила скандал и украла телефон.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня, около 11 часов на Планерной улице, 15. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Клиентка устроила скандал в мебельном салоне, а после решила обострить ситуацию и украсть из магазина телефонный аппарат. Затем горожанка села в свой Мерседес и уехала.

«Объявлена в розыск за грабеж», — написали в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безработная жительница Луги украла у пенсионерки кольцо и сережки. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.