Петербурженка устроила скандал в мебельном салоне, а после украла телефон

Петербурженка устроила скандал в мебельном салоне, а после украла телефон
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга женщина пришла в мебельный салон, устроила скандал и украла телефон.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня, около 11 часов на Планерной улице, 15. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Клиентка устроила скандал в мебельном салоне, а после решила обострить ситуацию и украсть из магазина телефонный аппарат. Затем горожанка села в свой Мерседес и уехала.

«Объявлена в розыск за грабеж», — написали в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безработная жительница Луги украла у пенсионерки кольцо и сережки. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

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