Безработная жительница Луги украла у пенсионерки кольцо и сережки

Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге задержали безработную женщину, подозреваемую в краже ювелирных украшений у пенсионерки. Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Косыгина. Женщина обратилась за помощью к пенсионерке – она попросила оставить в ее квартире свои документы и деньги. Когда злоумышленница оказалась в одной из комнат, она украла кольцо и сережки. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, пожилая женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело из-за кражи. На данный момент задержана 30-летняя неработающая жительница Луги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 22-летний парень совершил два разбойных нападения, чтобы украсть чуть больше 8 тысяч.