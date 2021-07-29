В Кронштадте иномарка сбила пешехода

В Кронштадте иномарка сбила пешехода
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В Кронштадтском районе произошло смертельное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент произошел 28 июля в 21:50 на улице Восстания.

По предварительной информации, водитель 1974 года рождения припарковал свой автомобиль Changan CS35, не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение машины, в результате чего автомобиль съехал со склона с последующим наездом на пешехода 1985 года рождения, который скончался от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис».

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