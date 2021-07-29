В мире растет смертность от COVID, жизни уносят ошибки и при вакцинации

Пока в мире растет смертность от новой коронавирусной инфекции, печальная статистика пополняется и за счет ошибок при организации вакцинации населения в некоторых странах.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией стремительно приближается к 200 млн человек. Накануне уточнялось, что с начала пандемии инфицированы были 196 млн 200 тыс. 266 человек. При этом умерли от коронавируса за все время 4 млн 197 тыс. 159 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за неделю уровень смертности от COVID-19 в мире вырос на 21%. Наиболее резкий рост уровня смертности замечен в Юго-Восточной Азии. В регионе скончались более 21 тыс. человек, что на 30% больше, чем неделей ранее. В лидерах антирейтинга оказались Северная и Южная Америка, где рост смертности за неделю оценили в 29%.

В Болгарии из-за ошибки при организации вакцинации умерли десять тысяч человек. Глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что в первую очередь нужно было прививать людей из групп риска, однако этого так и не сделали. В результате около 80% умерших от коронавируса — пожилые граждане. Глава ведомства также остался недоволен выбором препарата – AstraZeneca. Из-за проблем с поставками препарата появились дополнительные затруднения вакцинации.

В России, тем временем, заявили о снижении числа заболевающих коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вот, например, 29-ая неделя, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-ой — уже …минус 4,5% в стране», — пояснила она.

Попова также уточнила, что полностью вакцинацию в России прошел 21 миллион человек. По ее словам, только малая часть населения заболевает после вакцинации. Известно, что чаще всего граждан прививают «Спутником V» – им привиты 20 миллионов человек, в то время как «ЭпиВакКороной» — около миллиона, вакциной института Чумакова — порядка 300 тысяч.