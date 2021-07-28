СМИ: в Болгарии из-за ошибки при вакцинации умерли 10 тысяч человек

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Речь идет об организационной ошибке, из-за которой не удалось уберечь жизни людей из групп риска

Власти Болгарии обвинили в организационной ошибке во время вакцинации от коронавируса. Из-за нее якобы не удалось предотвратить смерти около 10 тысяч человек. Об этом пишет Болгарское телеграфное агентство.

Глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что в первую очередь нужно было прививать людей из групп риска, но им не отдали приоритет. Как итог: около 80% умерших от коронавируса это пожилые граждане. Также глава ведомства остался недоволен выбором препарата – AstraZeneca. Дело в том, что есть проблемы в поставках, из-за которых есть дополнительные затруднения в вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Нью-Йорка планируют платить по сто долларов привившимся.