Власти Нью-Йорка планируют платить по сто долларов привившимся

В Нью-Йорке предлагают по 100 долларов всем, кто вакцинируется первой дозой вакцины от COVID-19.

Это не первый раз сподвигнуть жителей США на прививку. Весной администрация города выдавала привитым лотерейные билеты. А одна частная компания в обмен на предоставление сертификата о прививке раздавала самокрутки с марихуаной, употребление которой в Нью-Йорке разрешено. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент в Нью-Йорке полностью привиты от COVID-19 почти 55% горожан, еще 5% привиты частично.