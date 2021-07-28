Власти Нью-Йорка планируют платить по сто долларов привившимся

В Нью-Йорке предлагают по 100 долларов всем, кто вакцинируется первой дозой вакцины от COVID-19.
Это не первый раз сподвигнуть жителей США на прививку. Весной администрация города выдавала привитым лотерейные билеты. А одна частная компания в обмен на предоставление сертификата о прививке раздавала самокрутки с марихуаной, употребление которой в Нью-Йорке разрешено. Об этом сообщает РИА «Новости».
На данный момент в Нью-Йорке полностью привиты от COVID-19 почти 55% горожан, еще 5% привиты частично.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи и ученые США опасаются, что новые штаммы COVID-19 сделают вакцины, которые работают на данный момент, неэффективными. Так, эксперты обеспокоены тем, что произойдет мутация и возникнет очень легко распространяющийся штамм COVID-19. Он, считают ученые и медики, будет обходить существующую вакцину.