В России от коронавируса полностью привились 21 млн человек

Только малая часть граждан после вакцинации заболевают, убеждает Попова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что 21 миллион граждан уже завершили полный цикл вакцинации от коронавируса. Речь идет именно об отечественных препарат. Об этом пишет 28 июля РИА Новости.

Известно, что чаще всего граждан прививают «Спутником V» – им привиты 20 миллионов человек, в то время как «ЭпиВакКороной» — около миллиона, вакциной института Чумакова — порядка 300 тысяч.

«Среди привитых полным циклом заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины»,

— добавила Попова.

Это значит, что препараты доказывают свою эффективность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки вакцинировались 17 тысяч человек. Всего в городе сделали прививку почти 1,3 миллиона горожан.