За неделю уровень смертности от COVID вырос в мире на 21%

За неделю уровень смертности от COVID вырос в мире на 21%
Уровень смертности от коронавируса в мире вырос. Фото: pixabay

Наиболее резкий рост уровня смертности замечен в Юго-Восточной Азии.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала сведения о росте уровня смертности от новой коронавирусной инфекции в мире. Показатель равен 21%.

В Юго-Восточной Азии, как нигде замечен резкий рост показателей смертности. В регионе скончались свыше 21 тыс. человек. Это на 30% больше, чем на предыдущей неделе.

Также в лидерах данного антирейтинга Северная и Южная Америка. Там коронавирус лишил жизни более 28 тыс. человек — рост за неделю составил 29%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во всем мире продолжают каждый день фиксировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более, чем у 195 млн человек.

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