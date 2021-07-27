В мире COVID заражено более 195 млн человек

В мире COVID заражено более 195 млн человек
США остаются лидерами по числу случаев коронавируса. Фото: pixabay

Во всем мире продолжают каждый день фиксировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более, чем у 195 млн человек.

По данным SCMP на вторник, 27 июля, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 195 млн 793 тыс. 897 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 189 тыс. 874 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 35 млн 300 тыс. 908 человек, на втором месте Индия — 31 млн 483 тыс. 411, затем идет Бразилия 19 млн 707 тыс. 662.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 172 тыс. 812 человек, умер 155 тыс. 380 пациент.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции растет заболеваемость коронавирусом.

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