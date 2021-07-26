В Турции растет заболеваемость коронавирусом

В Турции за последние сутки зафиксировано 16 809 случаев заражений ковидом, сообщается на странице министерства здравоохранения страны.

Это самый высокий показатель для республики с 8 мая. При этом справиться с болезнью 5 585 человек. Всего было проведено 224 198 тестов на коронавирус.

Руководитель Минздрава Турции Фахреттин Коджа призвал жителей страны соблюдать меры предосторожности и прививаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские туристы начали менять путевки на российские курорты в пользу Турции. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщает РИА. Новости.