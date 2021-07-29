СМС анонима о «минировании» заставило эвакуироваться петербуржцев

В Петербурге и Ленинградской области аноним в очередной раз «заминировал» общественные места.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, «страдать» пришлось торговому комплексу «Невский Центр», библиотеке имени Лермонтова, торгово-развлекательным комплексам «Европолис» и «Юбилейный», торговому центру «Форт».
Сообщение о заведомо ложном акте терроризма пришло на электронные почты центров на мобильные телефоны.
В Петербурге осмотрели три объекта. Из одного ТРК решили эвакуировать людей, всего вывели 500 человек. В двух других администрация не стала проводить эвакуацию.
В Ленобласти осмотрели два объекта. Все было выведено 55 человек.
Взрывчатых веществ и взрывных устройств найдено не было.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что измененным голосом неизвестный «заминировал» Смольный.