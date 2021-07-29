СМС анонима о «минировании» заставило эвакуироваться петербуржцев

СМС анонима о &#171;минировании&#187; заставило эвакуироваться петербуржцев
Аноним сообщил о минировании общественных мест в Петербурге и Ленобласти. Фото: Pixabay

В Петербурге и Ленинградской области аноним в очередной раз «заминировал» общественные места.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, «страдать» пришлось торговому комплексу «Невский Центр», библиотеке имени Лермонтова, торгово-развлекательным комплексам «Европолис» и «Юбилейный», торговому центру «Форт».

Сообщение о заведомо ложном акте терроризма пришло на электронные почты центров на мобильные телефоны.

В Петербурге осмотрели три объекта. Из одного ТРК решили эвакуировать людей, всего вывели 500 человек. В двух других администрация не стала проводить эвакуацию.

В Ленобласти осмотрели два объекта. Все было выведено 55 человек.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств найдено не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что измененным голосом неизвестный «заминировал» Смольный.

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