Антимонопольщики ищут картель на рынке социального питания в Петербурге

Городское управление ФАС сообщит о результатах проверки по ее итогам. Фото: Санкт-Петербургское УФАС России/ВК

Городское управление ФАС сообщит о результатах проверки по ее итогам. Фото: Санкт-Петербургское УФАС России/ВК

Сотрудники управления ФАС по Петербургу проверит наличие картеля на рынке социального питания в Выборгском районе.

Как сообщает ведомство, антимонопольщики начали внеплановую проверку в отношении администрации Выборгского района. Внимание на возможные нарушения антимонопольного законодательства в действиях заказчиков и поставщиков на рынке социального питания для образовательных учреждений обратили СМИ и пользователи интернета.

Городское управление ФАС сообщит о результатах проверки позднее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор проверит детсад, в котором дети подхватили сальмонеллу. Кишечная инфекции была диагностирована у 14 детей. Два ребенка находятся в инфекционных стационарах. Известно, что с 15 июля детский сад №55 перестал работать.