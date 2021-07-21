Роспотребнадзор проверит детсад, в котором дети подхватили сальмонеллу

В Петербурге Управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование после отравления воспитанников в детском саду №55 во Фрунзенском районе.

Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Петербургу.

Кишечная инфекции была диагностирована у 14 детей. Два ребенка находятся в инфекционных стационарах.

В учреждении для малышей были обнаружены нарушения технологии приготовления блюд. В детсаду неверно обрабатывали сырые яйца и не использовали дезинфицирующие средства.

Роспотребнадзор провел медицинское освидетельствование контактных детей и персонала учреждения. За контактными лицами наблюдают медики. Также организованы дезинфекционные мероприятия.

Управление отобрало пробы сырья, пищевой и готовой продукции, воды, а также смывы с объектов внешней среды.

Известно, что с 15 июля детский сад №55 перестал работать. Управление продолжает контролировать данную ситуацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратуру заинтересовал петербургский детсад, где отравились дети.