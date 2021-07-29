На Рябовском почтовый грузовик столкнулся с «Чижиком»

На Рябовском почтовый грузовик столкнулся с «Чижиком»
Водитель грузовика решил ускориться и поехал по трамвайным путям. Фото: vk.com/spb_today

На Рябовском шоссе произошло ДТП с участием трамвая «Чижика» и грузовика компании «Почта России».

«На Рябовском шоссе, Чижик vs Почта России», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель грузовика решил ускориться и поехал по трамвайным путям. В этот момент во встречном направлении ехал «Чижик». В итоге произошло столкновение.

«Чижика можно обвинить только за въезд на занимаемый уже перекресток, и то вряд ли. И вообще, нужно смотреть видео не только регистратора, но и камеры в кабине, чем занимался водитель Чижика и что он сделал для предотвращения ДТП», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис».

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