Полиция узнала, кто вынес 5 млн рублей из офиса на Витебском проспекте

Правоохранительные органы установили и задержали трех мужчин, которых подозревают в краже 5 млн рублей из офиса коммерческого предприятия на Витебском проспекте.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 21 июля неизвестные через окно проникли в офис коммерческого предприятия, располагающегося на Витебском проспекте дома 13.
Там нарушители украли из металлического ящика 5 млн рублей, принадлежащих 42-летнему генеральному директору фирмы.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Оперативники выяснили, что к происшествию причастны трое мужчин. Все они ранее были судимы за кражи и грабежи.
Предполагается, что подозреваемые, используя альпинистское снаряжение, спустились с крыши в офис. Они повредили окно на третьем этаже и проникли внутрь.
В ходе проведения обысков были изъяты мобильные телефоны, одежда, цифровая техника, банковские карты и учредительные документы коммерческого предприятия. В данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить все детали преступления.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что домушники -«верхолазы» попались на очередной краже в Петербурге.