Потопы и паутины молний: гроза повторит «ад» в Петербурге 29 июля

Потопы и паутины молний: гроза повторит «ад» в Петербурге 29 июля
Ливень в Петербурге повторится. Фото: https://vk.com/spb_today

В среду, 28 июля, петербуржцам пришлось несладко: поваленные ветром деревья, затопленные улицы и станции, обрубленное электричество. Все это — последствия неожиданно сильной грозы. Погода, судя по всему, готовится ко второму заходу.

Дожи в Северной столице начались после 32-градусной жары. Первый день непогоды петербуржцам запомнился. Гроза, которая прошлась по Петербургу, оставила после себя затопленные дома, станции и дороги.

Последствия ливня в Петербурге. Фото: https://vk.com/spb_today

Так, залило железнодорожную станцию «Рыбацкое». По словам горожан, вода текла там прямо с потолка. Часть улиц затопило в Пушкине. Не севере Петербурга, на перекрестке Богатырского и Шуваловского проспектов был замечен мужчина на Sup-серфе. Он браво проплывал рядом с общественным транспортом.

На Васильевском острове из-за ливня в доме на Наличной улице протекла канализация. Затопленными оказались несколько этажей. В результате здание осталось без электричества.

Свет во время грозы пропал и в Новом Петергофе. На проблемы с электричеством жаловались жители домов на Бородачева, на Константиновской, на Разводной.

Петербуржцы активно начали делиться фотографиями целых паутин из молний в социальных сетях. Несколько раз молния ударила и в «Лахта Центр».

Судя по всему, петербуржцы уже могут ждать повторения вчерашнего сценария. Непогода задержится в Северной столице на несколько дней.

Последствия ливня в Петербурге. Фото: https://vk.com/spb_today

По прогнозу ведущего специалиста «Центра Фобос» Михаила Леуса, погоду в Петербурге сейчас определяет периферия циклона.

Неутешительные прогнозы дает и ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В четверг, 29 июля, местами обещают грозы и порывистый ветер.

Грозы ждут также в пятницу, 30 июля. Дожди, судя по всему, испортят горожанам и выходные — субботу местами будет поливать.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о последствиях «суперливня» в Москве в июне.

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Потопы и паутины молний: гроза повторит «ад» в Петербурге 29 июля