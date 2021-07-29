В Петербурге зафиксировано 1925 новых случаев коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1925 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 29 июля.

В России за сутки зафиксировано 23 270 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9,2 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 799 летальных исхода. При этом 20 834 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 6 218 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 977 летальных исходов, выздоровели 5 568 363 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.