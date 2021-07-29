69-летняя женщина заказала поджог машины адвоката на Суворовском

69-летняя женщина заказала поджог машины адвоката на Суворовском
Поджог был совершен на Суворовском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

Уголовный розыск Главка задержал заказчика и исполнителей поджога автомобиля в декабре прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 29 декабря ночью неизвестный поджег автомобиль Jeep Wrangler, на котором ездит 44-летний председатель адвокатского бюро. Это произошло на Суворовском проспекте у дома 34.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

После проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 69-летнюю женщину, проживающую в садоводстве «Гранит» Всеволожского района Ленобласти.

Оказалось, что задержанная в октябре прошлого года просила двоих мужчин оказать влияние на председателя адвокатского бюро. В итоге поджог совершили два других мужчины в возрасте 34-х и 30-ти лет.

За поджог машины адвоката 69-летняя женщина заплатила мужчинам 250 тыс. рублей.

В отношении женщины и троих мужчин избрана мера пресечения — обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетитель поджег кафе на проспекте Ветеранов.

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