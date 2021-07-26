Ущерб на 7,5 млн рублей: посетитель поджег кафе на проспекте Ветеранов

Ущерб на 7,5 млн рублей: посетитель поджег кафе на проспекте Ветеранов
Неизвестный поджег кафе на проспекте Ветеранов. Фото: Google Maps

В Петербурге в Красносельском районе среди ночи неизвестный мужчина поджег кафе на проспекте Ветеранов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 июля в 02:30 правоохранительным органам сообщили, что на проспекте Ветеранов 118 корпуса 1 загорелось кафе «Дудергофка».

Когда полиция оказалась на месте происшествия, то выяснила, что неизвестный вздумал поджечь кафе из-за конфликта с официантами.

Несколькими часами ранее по данному факту поступило заявление от 50-летнего мужчины. Он сообщил, что ущерб от поджога составил 7,5 млн рублей.

Отмечается, что видеонаблюдение не велось.

На вид поджигателю примерно 25-30 лет. Его рост около 170-175 сантиметров. Мужчины был среднего телосложения и европейской внешности. Также на предплечии правой руки гражданина была татуировка. Возможно правонарушитель передвигается на черной «БМВ».

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ранее судимый петербуржец устроил даме сюрприз — поджег ее дверь.

красносельсикй район новости СПб поджог происшествие


 

Новости партнеров
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
У станции метро
У станции метро "Звездная" петербуржцы растащили арбузы, пока не было продавца
В московских
В московских "Пятерочках" внезапно опустели полки
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Тихвинском районе без телефона ушли в лес и заблудились
Необычный симптом и обязательная вакцинация: COVID-19 в России и мире
В Гатчине отец не раз приставал к пятилетней дочке
Ущерб на 7,5 млн рублей: посетитель поджег кафе на проспекте Ветеранов
В Петербурге за сутки на COVID проверились 22 тыс. человек
В Тихвине подросток с задержкой развития приставал к ребенку
В Ленобласти мужчина повздорил с соседом и прострелил ему плечо
На Гороховой ночной клуб оказался наркопритоном