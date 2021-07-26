Ущерб на 7,5 млн рублей: посетитель поджег кафе на проспекте Ветеранов

В Петербурге в Красносельском районе среди ночи неизвестный мужчина поджег кафе на проспекте Ветеранов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 июля в 02:30 правоохранительным органам сообщили, что на проспекте Ветеранов 118 корпуса 1 загорелось кафе «Дудергофка».

Когда полиция оказалась на месте происшествия, то выяснила, что неизвестный вздумал поджечь кафе из-за конфликта с официантами.

Несколькими часами ранее по данному факту поступило заявление от 50-летнего мужчины. Он сообщил, что ущерб от поджога составил 7,5 млн рублей.

Отмечается, что видеонаблюдение не велось.

На вид поджигателю примерно 25-30 лет. Его рост около 170-175 сантиметров. Мужчины был среднего телосложения и европейской внешности. Также на предплечии правой руки гражданина была татуировка. Возможно правонарушитель передвигается на черной «БМВ».

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ранее судимый петербуржец устроил даме сюрприз — поджег ее дверь.