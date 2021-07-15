Ранее судимый петербуржец устроил даме сюрприз — поджог ее дверь

Ранее судимый петербуржец устроил даме сюрприз &#8212; поджог ее дверь
Мужчина из-за ревности поджог входную дверь на Камышовой улице. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге в Приморском районе мужчина сначала сообщил, что принес подарок, а затем поджог гражданке дверь.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 июля примерно в 02:30 женщина позвонила в полицию. Она рассказала, что неизвестный поджог дверь ее квартиры по Камышовой улице дома 14.

Не прошло и десяти минут, как правоохранители уже были у потерпевшей.

Оказалось, что примерно в 01:00 неизвестный мужчина позвонил в дверь на Камышовой улице и сообщил, что принес подарок. Затем гражданин ушел, но вскоре вернулся. В руках у него была пластиковая бутылка с жидкостью желтого цвета. Он поджог дверь квартиры.

Однако на АЗС, где неизвестный покупал бензин, установлена камера, с помощью которой в этот же день «по горячим следам» удалось задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний петербуржец, который поджог дверь из ревности.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный привлекался семь раз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Большевиков подожгли раздражающую машину.

новости СПб поджог происшествие


 

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