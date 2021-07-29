В Смольном не собираются ужесточать антиковидные ограничения

В Смольном не собираются ужесточать антиковидные ограничения
Город на Неве постепенно приближается к достижению коллективного иммунитета от COVID-19. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Оснований для ужесточения действующих в Северной столице ограничений, введённых из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сейчас нет, заявил глава городского комздрава Дмитрий Лисовец.

Он считает, что сейчас нет причин для того, чтобы вводить новые или ужесточать старые ограничения. Об этом сообщает ТАСС.

Лисовец обратил внимание, что город на Неве постепенно приближается к достижению коллективного иммунитета от COVID-19. Он рассчитывается как сложение привитых и тех, кто переболел. Среди взрослых эта величина на данный момент равна 65%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минобороны России заявили, что после главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ ни один военнослужащий не заболел коронавирусной инфекцией. Как считают в ведомстве, в этом помогли предпринятые меры профилактики.

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