На трассе «Кола» не смогли разъехаться грузовик и легковушка

В Ленинградской области на трассе «Кола» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел в четверг, 29 июля, на 254 километре трассы «Кола». По данным аварийно-спасательной службы, попутно столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП пострадали три человека из легковушки.

Спасателям оказали помощь пострадавшим и передали их сотрудникам скорой помощи.

«В результате ДТП пострадали три человека легкового автомобиля. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле оказали помощь пострадавшим и передали сотрудникам скорой помощи», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис».