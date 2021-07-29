На трассе «Кола» не смогли разъехаться грузовик и легковушка

На трассе «Кола» не смогли разъехаться грузовик и легковушка
Пострадали три человека. Фото: скриншот Instagram /acc.leningrad.oblast

В Ленинградской области на трассе «Кола» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел в четверг, 29 июля, на 254 километре трассы «Кола». По данным аварийно-спасательной службы, попутно столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП пострадали три человека из легковушки.

Спасателям оказали помощь пострадавшим и передали их сотрудникам скорой помощи.

«В результате ДТП пострадали три человека легкового автомобиля. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле оказали помощь пострадавшим и передали сотрудникам скорой помощи», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис».

"Кола" авария дтп


 

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