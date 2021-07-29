Организатора вечеринки с шампанским в Летнем саду ждет штраф от Русского музея

Русский музей предъявил штраф организатору частной вечеринки с шампанским в Летнем саду. Управляющий кафе взял вину на себя.

Как отмечают в пресс-службе Русского музея, частных мероприятий в культурном учреждении не проводят. С кейтеринговой компанией, оказывающей услуги в Летнем саду, был заключен договор о проведении презентации продуктовой линейки для привлечения посетителей. Вырученные средства планировалось направить на содержание сада. О частной вечеринке речи не шло.

Менеджер кейтеринговой компании и управляющий кафе, который организовал проведение вечеринки, признал, что не уследил за гостями: они вынесли шампанское из кафе и охлаждали напитки в фонтане.

Управляющий заявил, что такое поведение гостей недопустимо в Летнем саду — объекте культурного наследия. Он отметил, что разделяет недовольство петербуржцев насчет произошедшего.

Вечеринка в Летнем саду прошла по случаю дня рождения петербургского ведущего Алексея Малиновского. Фотографиями с вечеринки в Instagram поделился музыкальный продюсер шоу «Голос.Дети» и партнер продюсерского центра Леонида Агутин Андрей Сергеев. Однако сейчас снимок уже удален из профиля. Позади гостя можно было разглядеть запас бутылок с шампанским в фонтане.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после вечеринки в Купчино умерли двое.