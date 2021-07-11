Свинг-пати или встреча друзей: после вечеринки в Купчино умерли двое

В Петербурге на Будапештской улице вечеринка закончилась смертью двух человек. Тела нашли после свинг-пати. Ее участник, впрочем, говорит о том, что там проходила «встреча друзей».

Трагедия произошла 10 июля ночью. В многоэтажку на Будапештской улице, как сообщает «Фонтанка», вызвали полицию. В однокомнатной квартире нашли тела мужчины и женщины. Еще одного мужчину госпитализировали.

Утверждалось, что в квартире устроили свинг-вечеринку.

Позже участник мероприятия сообщил, что в квартире проходила простая встреча друзей. По его словам, квартиру на Будапештской снимали двое парней, которые пригласили в гости мужчину и женщину. Встреча носила якобы только дружеский характер. Он считает, что трагедия произошла из-за того, что двое друзей на улице нашли сверток с запрещенными веществами.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в квартире в Парголово после жалоб на неприятный запах нашли труп.