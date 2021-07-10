В Парголово из-за жалоб на вонь нашли труп

Разлагающееся тело обнаружили в одной из квартир, в которой также находился пьяный мужчина.

В Парголово в одной из квартир нашли бездыханное тело мужчины. В помещении также находился живой человек, но изрядно пьяный. Об этом сообщают Невские новости, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на улице 1 Мая. Соседи почувствовали неприятный запах и обратились к сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские, прибывшие на место инцидента, обнаружили в квартире труп, а рядом с ним пьяного мужчину. Он не смог нормально поговорить с полицейскими и объясниться. Известно, что у мужчины есть судимость за убийство.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино госпитализировали пьяного и окровавленного мужчину.