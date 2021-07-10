В Колпино госпитализировали пьяного и окровавленного мужчину

В Колпино госпитализировали пьяного и окровавленного мужчину
Мужчина находится в реанимации. Фото: pixabay.com

Пострадавшей находится сейчас в реанимации.

В НИИ СМП им. Джанелидзе привезли окровавленного мужчину, который явно перед больницей сильно выпивал. Об этом пишут Невские новости, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что пострадавшего забирали из квартиры на улице Машиностроителей. На его теле зафиксировали множество ножевых ранений. Сейчас мужчина находится в реанимации, за его состоянием наблюдают врачи.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мигранты с ножом напали на велосипедиста на Жуковского. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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В Колпино госпитализировали пьяного и окровавленного мужчину
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