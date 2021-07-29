МегаФон запустил в Петербурге базовые станции с поддержкой Massive MIMO

Оператор запустил в Санкт-Петербурге и Ленобласти базовые станции с поддержкой технологии Massive MIMO – решение, которое повышает пропускную способность сети и удобство использования 5G в будущем. Благодаря ее внедрению пиковая скорость мобильного интернета на смартфонах и планшетах абонентов уже сейчас увеличивается на 30%.

Модернизированные базовые станции с Massive MIMO МегаФона появились на территории Московского вокзала, в крупных жилых комплексах в Петроградском, Центральном, Московском районах Санкт-Петербурга и г. Мурино Ленинградской области.

Massive MIMO (multiple input-multiple output) – система многопотоковой передачи данных. Технология интеллектуально управляет антенной базовой станции, отправляет и принимает сигналы от колоссального количества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. Это позволяет пользователям, не мешая друг другу, передавать существенно большие объёмы информации, чем это было возможно ранее. Немаловажно, что Massive MIMO является технологической основой для 5G. На сегодня во всем мире функционируют более 140 коммерческих сетей пятого поколения, в 80% которых используется именно эта технология.