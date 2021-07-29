Депутаты-новички взбудоражат «лягушек в болоте» петербургского ЗакСа

Документы для выдвижения в Заксобрание Петербурга от кандидатов будут принимать до 3 августа. Фото: ЗакСобрание

Документы для выдвижения в Заксобрание Петербурга от кандидатов будут принимать до 3 августа. Фото: ЗакСобрание

В Северной столице подходит к концу прием документов в избирком от кандидатов в депутаты ЗакСобрания. На места в парламенте претендуют новые лица, которые, как указывают петербуржцы, могут «взбудоражить лягушек в болоте».

Среди новичков, желающих занять места в ЗакСе, партия «Новые люди». Еще до голосования избирательная кампания этой партии успела взбудоражить давних обитателей парламента, которые принялись искать, в чем обвинить конкурентов.

Свои кандидатуры выдвинули и представители Партии социальной защиты, а также Российской партии свободы и справедливости. Лидером последней стал Андрей Анохин, который ушел от «Единой России», а после стал ее главным оппонентом.

Также места в ЗакСобрании рассчитывают занять депутаты от партии «Родина» — сразу 54 кандидата. Все они, конечно, не пройдут — против них выступят больше двухсот депутатов от партий, давно засевших в Мариинском дворце.

Однако, как отмечает петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, даже нескольких новых лиц хватит, чтобы взбодрить городской парламент.

«Надеюсь, что даже несколько активных патриотов неплохо взбудоражат лягушек в этом болоте. И это станет хорошим подспорьем в развитии Петербурга», — заметил Пригожин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что закон обяжет петербургских депутатов исполнять наказы избирателей.