Алана Мамаева рассказала, сколько футболист дает денег на детей

Алана Мамаева рассказала, сколько футболист дает денег на детей
Мамаева и футболист развелись. Фото: скриншот Instagram

Блогер отметила, что деньги ей приходят каждые десять дней.

Бывшая супруга Павла Мамаева Алана рассказала, сколько футболист присылает денег на содержание детей. Информацией она поделилась в социальной сети Instagram.

Блогер выложила в сториз скриншот, на котором видно, что Мамаев присылает экс-жене по 30 тысяч рублей раз в десять дней. В каждом платеже Павел отмечает, что средства предназначены для детей.

«Исправно платит алименты. Раз в десять дней — это прогресс, Паша! А вот только про одежду, стоматологов и репетиторов ты забыл»,

— написала Алана, обращаясь к бывшему супругу.

Она также выложила скриншот, согласно которому Мамаев зарабатывает 1,4 миллиона евро. Напоминаем, что Алана и Павел поженились в 2013 году, а развелись в марте 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты.

алана мамаева алименты павел мамаев футбол


 

Новости партнеров
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Алана Мамаева рассказала, сколько футболист дает денег на детей
Под Белоостровом «дорогое» ДТП: ВАЗ помял бампер Bentley
Врач объяснил, почему не нужно удивляться смертям после вакцинации
В бульваре Новаторов в гараже загорелся мусор
В Выборге наказали расклейщика незаконных объявлений
Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
Студенты СПбГУ не хотят переезжать в единый кампус за городом
Голого мужчину с Индустриального задержали: на это две причины