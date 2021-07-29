Алана Мамаева рассказала, сколько футболист дает денег на детей

Блогер отметила, что деньги ей приходят каждые десять дней.
Бывшая супруга Павла Мамаева Алана рассказала, сколько футболист присылает денег на содержание детей. Информацией она поделилась в социальной сети Instagram.
Блогер выложила в сториз скриншот, на котором видно, что Мамаев присылает экс-жене по 30 тысяч рублей раз в десять дней. В каждом платеже Павел отмечает, что средства предназначены для детей.
«Исправно платит алименты. Раз в десять дней — это прогресс, Паша! А вот только про одежду, стоматологов и репетиторов ты забыл»,
— написала Алана, обращаясь к бывшему супругу.
Она также выложила скриншот, согласно которому Мамаев зарабатывает 1,4 миллиона евро. Напоминаем, что Алана и Павел поженились в 2013 году, а развелись в марте 2021 года.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты.