Солист «Ногу свело» снова скандалит: на этот раз с Боярским

Музыкант назвал актера пустым местом.

Солист группы «Ногу свело» Максим Покровский рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Боярскому. Своим мнением он поделился с «Пятый каналом».

Конфликту между Покровским и Боярским около двух лет. Все началось с того, что музыкант заявил о деградации российский нации, с чем не согласился актер. Боярский посчитал, что музыкант плюнул в том, что «сделало из него человека».

Покровский, говоря о Боярском, не скрывает неприязни. Он заявил, что актер для него хуже пустого места.

«Для меня этого человека нет, пустое место для меня более притягательно, чем этот человек, вот и всё»,

— признался музыкант.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лидер группы «Ногу свело» Покровский выпустил клип, посвященный конфликту с Биланом.