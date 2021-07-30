Солист «Ногу свело» снова скандалит: на этот раз с Боярским

Солист «Ногу свело» снова скандалит: на этот раз с Боярским
Максим Покровский. Фото:www.instagram.com/max_pokrovskiy

Музыкант назвал актера пустым местом.

Солист группы «Ногу свело» Максим Покровский рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Боярскому. Своим мнением он поделился с «Пятый каналом».

Конфликту между Покровским и Боярским около двух лет. Все началось с того, что музыкант заявил о деградации российский нации, с чем не согласился актер. Боярский посчитал, что музыкант плюнул в том, что «сделало из него человека».

Покровский, говоря о Боярском, не скрывает неприязни. Он заявил, что актер для него хуже пустого места.

«Для меня этого человека нет, пустое место для меня более притягательно, чем этот человек, вот и всё»,

— признался музыкант.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лидер группы «Ногу свело» Покровский выпустил клип, посвященный конфликту с Биланом.

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