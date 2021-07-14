Лидер группы «Ногу свело» Покровский выпустил клип, посвященный конфликту с Биланом

Лидер группы «Ногу свело» Покровский выпустил клип, посвященный конфликту с Биланом
Максим Покровский. Фото:www.instagram.com/max_pokrovskiy

Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский опубликовал у себя в Instagram видео, посвящённое его конфликту с певцом Димой Биланом. Также ролик появился на канале группы в YouTube.

Музыкант отметил, что ситуация с Биланом выстрелила. По его словам, певец втянулся в процесс настолько, что привлёк к нему своих коллег по цеху.

— Нам остаётся только радоваться тому, что в человеке проснулось чувство юмора. Мы же со своей стороны подводим черту этому происшествию более традиционным способом — песней, — написал лидер группы «Ногу Свело!».

Напомним, проведение концертов в пространстве Roofplace в Петербурге временно запретили из-за нарушений коронавирусных ограничений. В ходе проверки во время концерта 1 июля были обнаружены нарушения: посетители не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Выступления группы «Ногу Свело!», которое должно было пройти 2 июля, переносится. После этого Максим Покровский выступил с эмоциональным обращением в адрес певца Димы Билана, который выступал в Петербурге 1 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что концерт группы «Мумий Тролль», который должен был пройти в северной столице, отменили. Концерт был назначен на воскресение, 20 июня, на площадке «Севкабель Порт» на Васильевском острове.

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