Врач рассказал, для кого опасен секс в жару

Врач рассказал, для кого опасен секс в жару
Пожилым людям не рекомендуют заниматься сексом в жару. Фото: pixabay

Жаркая погода от +30 градусов может быть опасна для людей в возрасте и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-кардиолог Филипп Кузьменко посоветовал им отказаться от занятий сексом в такую погоду.

Специалист напомнил в беседе с радио Sputnik, что тело человека состоит на 60% из воды. Во время жары люди теряют воду, поскольку пот берется из тела. Из-за этого кровь становится более густой. Это может быть опасным для людей, у которых есть заболевания, связанные с сердцем или сосудами. Зачастую пожилых людей после секса госпитализируют с инфарктами.

Как отметил кардиолог, людям старше 40 лет и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничить физическую активность, это относится и к половым актам.

«Если человек привык активно заниматься сексом, а тут жара, да еще он выпил алкоголь на фоне стресса, то тут лучше поберечься. Рекомендация стандартная — секс без фанатизма, он всегда должен быть комфортным», — заявил

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жара до +42 градусов может стать нормой для Петербурга.

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