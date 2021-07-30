На Парнасе закладчица задержана с 446 граммами психостимулятора

В Выборгском районе полицейские задержали 29-летнюю женщину, у которой нашли 200 свертков с психостимулятором.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, подозреваемую задержали у дома №293 на улице Шишкина. В полицию доставлена 29-летняя уроженка Курганской области, проживающая в соседнем доме.

При ней нашли шесть упаковок с двумя сотнями свертков. Всего изъято 446 грамм вещества. Экспертиза установила, что это наркотическое средство. Во время обыска в квартире задержанной обнаружили электронные весы, еще один сверток с веществом и упаковки.

Вскоре полиция изобличила женщину в сбыте наркотиков посредством закладок через интернет-магазин в Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье 228.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге наказали расклейщика незаконных объявлений.