В Выборге наказали расклейщика незаконных объявлений

В Выборге наказали расклейщика незаконных объявлений
Мужчине выписали штраф. Фото: Pixabay

Горожанину предстоит выплатить штраф.

В Выборге задержали мужчину, расклеивающего незаконные рекламные объявления. Он размещал их в непредназначенных для этого местах – в результате был приговорен к штрафу.

Известно, что на появление рекламных объявлений на фасадах зданий, остановках, подъездах, столбах обратили внимание обычные горожане. Они жаловались об этом в соцсетях, и наконец личность расклейщика была установлена.

С ним провели разъяснительную беседу, а затем составили в отношении мужчины административный протокол. Он пообещал, что больше не будет нарушать закон. К слову, за размещение незаконной рекламы можно заплатить в качестве штрафа до 30 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что организатора вечеринки с шампанским в Летнем саду ждет штраф от Русского музея.

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