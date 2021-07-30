Пьяные посиделки в Калининском районе закончились госпитализацией

Пьяные посиделки в Калининском районе закончились госпитализацией
Пострадавшую увезли в больницу. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства госпитализации жительницы Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщину 1984 года рождения 28 июля на углу ул. Софьи Ковалевской и пр. Науки избил неизвестный.

Пострадавшую с травмой головы, множественным переломом рёбер пневматораксом в состоянии средней тяжести была госпитализирована в Городскую больницу № 3.

По подозрению задержан мужчина 1977 года рождения, который в результате конфликта возникшего после совместного распития спиртных напитков, избил пострадавшую. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером у парадной на Ленинском проспекте выпивала с малознакомыми людьми по имени «Михаил» и «Светлана». После чего «Михаил» силой отнял у женщины рюкзак, в котором были 15 500 рублей и с места происшествия скрылся.

госпитализация калининский район конфликт


 

Новости партнеров
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяные посиделки в Калининском районе закончились госпитализацией
За похищение парикмахера в Петербурге задержаны три мигранта
В Петербурге неизвестный «заминировал» детсады
Пятилетний мальчик выжил после падения из окна в Петербурге
Работа фудкортов возобновляется в Петербурге со 2 августа
На Парнасе закладчица задержана с 446 граммами психостимулятора
В Смольном оценили ситуацию с коронавирусом
Семь землетрясений случились рядом с Курилами