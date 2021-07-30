За похищение парикмахера в Петербурге задержаны три мигранта

Полицейские раскрыли похищение человека из квартиры в Невском районе. По подозрению задержаны двое мигрантов из Узбекистана и один из Киргизии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полиция задержала трех подозреваемых в похищении человека: 24-летнего гражданина Киргизии, а также 26-летнего и 29-летнего граждан Узбекистана. Сейчас они находятся в изоляторе, накануне против мигрантов завели уголовное дело.

Преступление произошло 23 июля. Работающий парикмахером 32-летний гражданин Узбекистана обратился в полицию с заявлением о том, что был похищен неизвестными. Четверо мужчин с пистолетом ворвались в его квартиру на улице Седова, дом 35, отобрали его цепочку и документы, а затем отвели на улицу и силой затолкали в автомобиль. Мужчины ехали по Мурманскому шоссе в сторону лесного массива, где потерпевшему удалось сбежать.

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