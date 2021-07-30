Лесной пожар в турецком Бодруме потушили, туристов вернули в отели

В Турции в районе Бодрума ликвидировали лесной пожар. Всех эвакуированных туристов вернули в отели, где они останавливались.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Бодрума Ахмета Араса. По его данным, власти находились на связи с консульствами России, Украины и Германии — граждане этих стран отдыхали в отелях. В Бодруме обошлось без пострадавших. Во время эвакуации туристов вывели к морю.

Пожарным осталось потушить еще не менее 20 очагов возгорания в семи провинциях — Адане, Анталье, Кайсери, Кютахье, Мерсине, Мугле, Османие. В тушении пожаров задействованы вертолеты и самолеты.

Напоминаем, что лесные пожары начались в провинции Анталья – скорее всего, из-за аномальной жары. Затем огонь начал поглощать новые территории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции из-за крупных лесных пожаров погибли четыре человека.