Иностранец-вымогатель обманул 88-летнего петербуржца на деньги

Иностранец-вымогатель обманул 88-летнего петербуржца на деньги
Предполагаемого преступника. Фото: ГУ МВД по СПб

В Красносельском районе полицейские поймали приезжего из ближнего зарубежья, обманувшего 88-летнего пенсионера.

По информации главного управления МВД по городу, пожилой мужчина обратился в полицию 24 июля. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный преступник и представился следователем. «Правоохранитель» сообщил пенсионеру, что его невестка устроила ДТП а для того, чтобы ее не привлекли к ответственности, нужно заплатить 80 тысяч рублей. Потерпевший передал сумму приехавшим к нему «курьерам».

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Предполагаемого преступника задержали у дома 35 по улице Авангардной. Полиция полагает, что он причастен к другим преступлениям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за похищение парикмахера в Петербурге задержаны три мигранта.

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