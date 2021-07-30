В серьезном ДТП под Бокситогорском погиб один человек

В районе деревни Дыми в Ленобласти столкнулись три автомобиля. По сообщениям очевидцев, погиб один человек и еще пятеро пострадали.

Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось 30 июля в районе деревни Дыми в Бокситогорском районе. Рядом с поворотом на Антониево-Дымский монастырь столкнулись три машины: «УАЗ-452», легковой автомобиль и внедорожник. Все машины получили серьезные повреждения. «Буханку» в результате аварии буквально смяло.

Как сообщают очевидцы в комментариях, в аварии погиб один человек — 44-летняя женщина. Кроме того, пять человек пострадали, в том числе один ребенок.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после ДТП в Кузьмоловском проводится проверка.