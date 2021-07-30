После ДТП в Кузьмоловском проводится проверка

По факту дорожно-транспортного происшествия во Всеволожском районе Ленинградской области, в котором погиб мотоциклист проводится проверка.
Напомним, 20 июля на 13 километре автотрассы «Юкки-Кузьмолово» , 59- летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Киа Рио», двигаясь от деревни Энуколово к поселку Кузьмоловский, при повороте не пропустила мотоцикл «Кавасаки» под управлением 42-летнего мужчины.
В результате происшествия мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 25 июля, в Приморском районе Петербурга мотоциклист попал в ДТП. Байкер погиб. В социальных сетях появилось видео с места происшествия.