СК заинтересовался конфликтом женщины с подростками в Славянке

СК заинтересовался конфликтом женщины с подростками в Славянке
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Петербурге организована доследственная проверка после конфликта женщины с подростками в Славянке.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что между ребенком 38-летней женщины и подростками произошел конфликт. Защищая своего ребенка, петербурженка схватила перцовый баллончик и распылила в лицо одного из них.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников произошедшего, сообщили в пресс-службе СК по городу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге произошел конфликт между ресторатором и сотрудниками комитета по контролю за имуществом, которые пришли изымать незаконно установленную уличную мебель.

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