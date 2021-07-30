Избившего «Мазду» петербуржца заключили под стражу до конца сентября

На Таллинском шоссе у дома 159 мужчина напала на "Мазду". Фото: "Яндекс Карты"

На Таллинском шоссе у дома 159 мужчина напала на "Мазду". Фото: "Яндекс Карты"

В Петербурге Красносельский районный суд решил заключить под стражу до 26 сентября Лаши Пипиа, обвиняемого по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Следствие думает, что несколько дней назад, 26 июля, Пипиа находился на проезжей части по Таллинскому шоссе у дома 159. Мужчина разбивал автомобиль. Из хулиганских побуждений он повредил лобовое стекло, левое переднее стекло, правый отражатель заднего бампера, капот, молдинг лобового стекла автомобиля «Мазда 6». В итоге хозяину машины был причинен ущерб на 36,5 тыс. рублей.

Следствие отметило, что в отношении Лаши Пипиа уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», по которому избрана мера в виде обязательства о явке. Пипиа, считает следователь, социально опасен.

Сам обвиняемый просил домашний арест или залог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца, стрелявшего по подросткам, посадили под домашний арест.