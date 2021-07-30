Выплаты и налоговый вычет на спорт: изменения в жизни петербуржцев с 1 августа

С 1 августа этого года жителей Петербурга, как и остальных россиян, ждет немало перемен. Родителям начнут выплачивать деньги на сборы ребенка в школу, в стране введут налоговый вычет на спорт, а оформить полис ОСАГО можно будет без техосмотра.

Сэкономить 120 тысяч на спорте

Теперь россияне смогут вернуть 13% от трат на занятия спортом, в том числе и для детей. Максимальная сумма для вычета – 120 тыс. рублей в год, а размер самого вычета – до 15,6 тыс. рублей.

Вычет будут применять к доходам, которые плательщик получит, начиная с 1 января 2022-го года.

Для того, чтобы получить возврат, налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие оплату спортивных услуг – копию договора и кассовый чек.

Что еще с налогами?

Это не единственное изменение в сфере налогового законодательства. Со 2 августа физические лица, которые не являются резидентами, больше не будет платить подоходный налог на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг и субъектов РФ.

О страховках

В конце августа в силу вступят изменения в закон, которые позволят водителям оформлять полис ОСАГО, не проходя техосмотр. Сам ТО не отменен. С 1 марта следующего года за его отсутствие будут штрафовать на две тысячи рублей.

Еще одно изменение – с 22 августа иностранные страховые организации будут нести ответственность за необоснованный отказ заключить публичный договор страхования или попытку навязать дополнительные услуги.

Оформление документов

С 25 августа иностранцы смогу получать российские визы по упрощенной схеме. Для того, чтобы оформить документ сразу на полгода, нужно забронировать жилье из единого перечня классифицированных гостиниц или показать приглашение от туроператора из единого реестра.

Днем ранее в силу вступят изменения, которые предоставят возможность лицам без гражданства получать временные удостоверения личности на десять лет. Оно будет аннулировано при получении вида на жительство или гражданства другой страны.

Сборы в школу

Многие российские семьи посвятят август подготовке ребенка к школе. Со 2 августа они смогут рассчитывать на получение единовременной выплаты в 10 тыс. рублей. Средства предоставят семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также в случае, если ребенок продолжает учебу по состоянию здоровья.

Родители смогут получить выплату на шестилетних детей даже в том случае, если ребенок пойдет в школу только через год.

Гектар на Дальнем Востоке

Те, кто участвовал в программе «Дальневосточный гектар» и успел освоить землю, оформил ее в собственность или длительную аренду, сможет рассчитывать на дополнительный участок.

Программу распространили и на землю в Арктической зоне.