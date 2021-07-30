Появились подробности ДТП под Бокситогорском

Появились подробности ДТП под Бокситогорском
Авария в деревне Дыми. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В районе деревни Дыми в Ленинградской области столкнулись три автомобиля.

Авария произошла на 323 километре автотрассы «Вологда-Тихвин».

По предварительной информации, автомобиль Great Wall, выезжавший со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и врезался «УАЗ», который вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Кашкай», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «УАЗ» с травмами легкой и средней степени тяжести госпитализированы в больницу. Пассажир «Ниссана», женщина 1954 года рождения скончалась на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Пушкинском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя грузовыми транспортными средствами.

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