За сутки в Ленобласти еще один мотоциклист погиб в ДТП

За сутки в Ленобласти еще один мотоциклист погиб в ДТП
От полученных травм мужчина скончался на месте. Фото: Pixabay

Утром 30 июля на улице Воскова в поселке Красный Бор произошло смертельное дорожно-транспортное происшествия с мотоциклистом.

По предварительной информации, байкер не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в группе «Мотосолидарность ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Ему было 27 лет.

Напомним, 20 июля на 13 километре автотрассы «Юкки-Кузьмолово» , 59- летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Киа Рио», двигаясь от деревни Энуколово к поселку Кузьмоловский, при повороте не пропустила мотоцикл «Кавасаки» под управлением 42-летнего мужчины.

В результате происшествия мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 25 июля, в Приморском районе Петербурга мотоциклист попал в ДТП. Байкер погиб. В социальных сетях появилось видео с места происшествия.

авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Лиговском проспекте вспыхнула «двушка»
Прививочные пункты Петербурга могут делать по 40 тыс. вакцинаций в день
Веломаршрут в Петербурге хотят увеличить до 300 километров
Вакцины «Ковивак» и «Спутник лайт» поступят в Петербург скоро
За сутки в Ленобласти еще один мотоциклист погиб в ДТП
В Славянке многодетная мать брызнула в детей «перцовкой» из-за карусели
В Петербурге на два дня изменится маршрут трамвая №51
На Софийской загорелась 4-комнатная квартира