За сутки в Ленобласти еще один мотоциклист погиб в ДТП

Утром 30 июля на улице Воскова в поселке Красный Бор произошло смертельное дорожно-транспортное происшествия с мотоциклистом.

По предварительной информации, байкер не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в группе «Мотосолидарность ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Ему было 27 лет.

Напомним, 20 июля на 13 километре автотрассы «Юкки-Кузьмолово» , 59- летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Киа Рио», двигаясь от деревни Энуколово к поселку Кузьмоловский, при повороте не пропустила мотоцикл «Кавасаки» под управлением 42-летнего мужчины.

В результате происшествия мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 25 июля, в Приморском районе Петербурга мотоциклист попал в ДТП. Байкер погиб. В социальных сетях появилось видео с места происшествия.