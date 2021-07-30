Веломаршрут в Петербурге хотят увеличить до 300 километров

Веломаршрут в Петербурге хотят увеличить до 300 километров
Лишь одной дорожкой в Муринском парке занимается Комитет по благоустройству. Фото: pixabay

Стало известно, куда обращаться, если автомобиль припарковался на велосипедной дорожке.

Peterburg2 сообщил, что велосипедистов ждут изменения уже в этом году.

Теперь на «наглую парковку» автомобилей на велодорожках следует жаловаться в Комитет по транспорту. Причем это не касается газонов, площадок, мест выгула собак и прочих мест. Этим уже занимается ГАТИ.

Курирует велосипедные дорожки Комитет по транспорту, а вот занимается устранением дефектов или разметкой уже Комитет по благоустройству.

Известно, что в Петербурге на данный момент 36 велосипедных маршрутов общей протяженностью 128,5 километров.

Сообщается, что уже через два года планируется проложить чуть ли не через весь Петербурге велодорожки.

В этом году комитет по транспорту собирается обустроить два веломаршрута протяженностью около 10 километров. Первый будет на проспекте Большевиков, а второй на Приморском шоссе в Курортном районе.

Кроме того, к 2030 году комитет по транспорту намеревается сделать веломаршрут длиной уже в 300 километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соревнования по триатлону ограничат движение в Петербурге.

велосипедная дорожка новости СПб


 

Новости партнеров
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прививочные пункты Петербурга могут делать по 40 тыс. вакцинаций в день
Веломаршрут в Петербурге хотят увеличить до 300 километров
Вакцины «Ковивак» и «Спутник лайт» поступят в Петербург скоро
За сутки в Ленобласти еще один мотоциклист погиб в ДТП
В Славянке многодетная мать брызнула в детей «перцовкой» из-за карусели
В Петербурге на два дня изменится маршрут трамвая №51
На Софийской загорелась 4-комнатная квартира
Появились подробности ДТП под Бокситогорском