Веломаршрут в Петербурге хотят увеличить до 300 километров

Лишь одной дорожкой в Муринском парке занимается Комитет по благоустройству. Фото: pixabay

Лишь одной дорожкой в Муринском парке занимается Комитет по благоустройству. Фото: pixabay

Стало известно, куда обращаться, если автомобиль припарковался на велосипедной дорожке.

Peterburg2 сообщил, что велосипедистов ждут изменения уже в этом году.

Теперь на «наглую парковку» автомобилей на велодорожках следует жаловаться в Комитет по транспорту. Причем это не касается газонов, площадок, мест выгула собак и прочих мест. Этим уже занимается ГАТИ.

Курирует велосипедные дорожки Комитет по транспорту, а вот занимается устранением дефектов или разметкой уже Комитет по благоустройству.

Известно, что в Петербурге на данный момент 36 велосипедных маршрутов общей протяженностью 128,5 километров.

Сообщается, что уже через два года планируется проложить чуть ли не через весь Петербурге велодорожки.

В этом году комитет по транспорту собирается обустроить два веломаршрута протяженностью около 10 километров. Первый будет на проспекте Большевиков, а второй на Приморском шоссе в Курортном районе.

Кроме того, к 2030 году комитет по транспорту намеревается сделать веломаршрут длиной уже в 300 километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соревнования по триатлону ограничат движение в Петербурге.