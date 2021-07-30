Веломаршрут в Петербурге хотят увеличить до 300 километров

Стало известно, куда обращаться, если автомобиль припарковался на велосипедной дорожке.
Peterburg2 сообщил, что велосипедистов ждут изменения уже в этом году.
Теперь на «наглую парковку» автомобилей на велодорожках следует жаловаться в Комитет по транспорту. Причем это не касается газонов, площадок, мест выгула собак и прочих мест. Этим уже занимается ГАТИ.
Курирует велосипедные дорожки Комитет по транспорту, а вот занимается устранением дефектов или разметкой уже Комитет по благоустройству.
Известно, что в Петербурге на данный момент 36 велосипедных маршрутов общей протяженностью 128,5 километров.
Сообщается, что уже через два года планируется проложить чуть ли не через весь Петербурге велодорожки.
В этом году комитет по транспорту собирается обустроить два веломаршрута протяженностью около 10 километров. Первый будет на проспекте Большевиков, а второй на Приморском шоссе в Курортном районе.
Кроме того, к 2030 году комитет по транспорту намеревается сделать веломаршрут длиной уже в 300 километров.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соревнования по триатлону ограничат движение в Петербурге.