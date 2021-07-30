Кубинцы на надувных матрацах пытались доплыть до Эстонии по Нарве

Кубинцы на надувных матрацах пытались доплыть до Эстонии по Нарве
Кубинцы хотели незаконно попасть в Эстонию. Фото: pixabay

В Ленинградской области пресечена попытка кубинцев незаконно пересечь государственные границы России с Эстонией.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники управления задержали троих неизвестных в возрасте 25-ти, 51-ого и 53-х лет, которые хотели попасть в Эстонскую Республику.

По словам нарушителей, они хотели незаконно пересечь границу, чтобы отправиться на поиски лучших условий жизни. Кроме того, конечной точкой иностранцев являлось Королевство Испании, потому как у одного из задержанных там живет дочь.

Чтобы реализовать задуманное граждане Кубы изучили местность и купили надувные матрацы. Они собирались по реке Нарве добраться до Эстонии. При себе у граждан были сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы.

Кингисеппский городской суд привлек кубинцев к административной ответственности. Каждому из них назначен штраф и депортация из России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ФСБ задержали консула Эстонии.

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