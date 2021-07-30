В Петербурге нет случаев смерти после вакцинации от COVID-19

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Северной столице не зарегистрировано ни одного смертельного случая после вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил в социальных сетях «ВКонтакте» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«В Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки. Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария течения COVID-19, практически сводя его к нулю», — объяснил Лисовец в Сети.

Председатель городского комитета по здравоохранению отметил, что среди пожилых граждан Петербурга, которые не имеют тяжелых заболеваний, также не зафиксировано смертельные случаи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ назвали три основных симптома затяжного коронавируса.